Oeps: dít is de allergrootste modeblunder van Kate Middleton

Kate Middleton ziet er doorgaans uit om in te lijsten: altijd zit haar haar goed, ziet haar outfit er smetteloos uit en straalt ze als een echte royal.

Maar het is weleens anders geweest.

Er gaat een foto van de hertogin het internet over waarop te zien is hoe ze er een tijd geleden nog uitzag. De foto is uit 2008 en het was toen een tijd waarin William en Kate even uit elkaar waren. Kate was toen aanwezig op een themafeestje, waar ze de wat kleurige en excentrieke outfit speciaal voor had uitgekozen. Het leidde in de Britse media tot koppen als: ‘onelegant’ en ‘zo ziet ze er absoluut niet uit als een dame.’

Eerlijk is eerlijk: nu, als moeder van twee kinderen en vrouw van prins William, zou je haar niet meer zo snel er zo bij zien lopen:

Zó kennen wij haar beter:

