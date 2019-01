13 (echte) vrouwen delen hun grootste relatie-ergernissen

Natuurlijk ben je stapeldol op je partner en zou je hem voor geen goud willen missen. Het is een engel, ware het niet dat hij soms het bloed onder je nagels vandaan haalt en je levendige fantasieën hebt over hem achter het behang plakken.

Toch bijzonder: alles wat je ooit, in het begin, woest aantrekkelijk en interessant aan hem vond, wordt naar verloop van tijd toch een beetje irritant. Dat chaotische vond je vroeger leuk omdat het hem een soort verwarde kunstenaar maakte. Die koppigheid liet juist zien dat hij een sterke persoonlijkheid heeft. En die onophoudelijke stroom woordgrappen? Hi-la-risch. Tot je er dertig jaar mee bent getrouwd en de lol er wel een beetje vanaf is.

Advertentie

Potje klagen

Soms is een potje klagen dan even het lekkerste wat je kan doen. Want: gedeelde smart is halve smart. 13 echte (Amerikaanse) vrouwen delen waaraan ze zich het meest ergeren binnen hun relatie.

Michelle: “Mijn man doet de was allemaal tegelijkertijd en neemt alle wasmanden in gebruik. In plaats van daarna de was op te vouwen, plukt hij wekenlang zijn gewassen kleren uit de wasmand.”

Judith: “Wanneer mijn man de afwas doet, werkt hij alles weg behalve één vork. Die laat hij midden op het aanrecht liggen. Ik waardeer het dat hij de afwas doet, maar één vork… kom op!”

Diane: “Mijn man vult een karaf water nooit bij wanneer hij er water uit heeft getapt. Dat betekent dat iedere keer wanneer ik een glas water wil pakken het lauw, of nog erger: op is.”

Julie: “Iedere ochtend blijft mijn man herhaaldelijk snoozen ook al ben ik de lichte slaper van ons twee en moet hij 90 minuten vroeger opstaan dan ik.”

Kristie: “Mijn man staat langer voor de spiegel dan ik als we uitgaan. En hij is nog wel kaal.”

Dabee: “Mijn man zet de vaat nooit in de vaatwasser als hij gegeten heeft. Of hij laat het exact zo staan waar hij gezeten heeft, of hij zet het ergens in de buurt van de vaatwasser. Hij laat ook overal half opgedronken glazen water slingeren.”

Carolyn: “Als we tv kijken, bespreekt mijn vriend de plottwist terwijl het gebeurt. Daardoor mis ik bijna altijd de volgende dialoog en moeten we weer terugspoelen. Ik moet hem eraan herinneren om al zijn commentaar tot het eind voor zich te houden.”

Katherine: “Mijn man spuugt tandpasta uit in de wastafel en spoelt het vervolgens nooit weg. Droogt het daar op.”

Sarah: “Met stip op 1: broekzakrommel. Mijn vriend strooit bonnetjes, munten, kauwgom, noem maar op, rond op ieder oppervlakte in huis.”

Melissa: “Als we koken, maakt mijn man het aanrecht nooit schoon met een doekje. In plaats daarvan veegt hij alles weg met zijn blote handen. Natuurlijk blijven kruimels en schillen zo achter. Hij ziet het als efficiënt, ik zie het als twee keer zoveel werk.”

Jennifer: “Mijn man stelt altijd zoveel vragen over waar dingen horen als hij opruimt dat ik denk: weet je wat, ik doe het zelf wel.”

Linsday: “Mijn verloofde laat ieder paar schoenen dat hij draagt achter bij de voordeur – ook al hebben we een schoenenkast. Als ik er niks van zeg, staan er aan het eind van de week tien paar schoenen bij de deur.”

Jillian: “Mijn man moet altijd opeens naar de wc als een van onze kinderen iets onsmakelijks gedaan heeft.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Pure wow. Beeld: iStock.