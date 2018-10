Dít zijn de 2 grote afwezigen bij het Gouden Televizier-Ring Gala

Morgenavond vindt het 53ste Gouden Televizier-Ring Gala plaats in Amsterdam. Een spannende avond voor Nederlandse tv-sterren. Maar twee van hen zullen niet aanwezig zijn.

En zij zijn beide genomineerd, notabene!

Johnny de Mol

Johnny de Mol is genomineerd in de categorie beste presentator, maar zal niet aanwezig zijn bij het gala. Johnny trouwde afgelopen vrijdag in Portugal en geniet nog na met zijn gezin. Daarom zal radio-dj Gerard Ekdom volgens AVROTROS zijn plaats innemen.

Chantal Janzen

Johnny is niet de enige genomineerde die niet komt, ook Chantal Janzen heeft zich afgemeld. Zij was de afgelopen dagen in Amerika voor een bijzonder nieuw project en brengt daar wellicht nog een paar dagen extra door.

Privéverplichtingen

“Het gebeurt vaker dat BN’ers niet bij de uitreiking aanwezig kunnen zijn, omdat ze opnames hebben, in het theater staan of privéverplichtingen hebben”, stelt een zegsvrouw van de omroep. “In dat geval is het toegestaan om iemand anders op jouw plek neer te zetten.” AVROTROS weet nog niet wie in plaats van Chantal Janzen komt. “Meestal wordt het niet zo prominent in de media aangekondigd als in het geval van Johnny.”

Bron: ANP. Beeld: ANP