Grote doorbraak in zaak Maddie McCann: nieuwe verdachte op het oog

Er is een grote doorbraak in de zaak van het verdwenen meisje Madeleine McCann. De Duitse politie heeft woensdag gemeld onderzoek te doen naar een nieuwe verdachte in de verdwijning van de Britse peuter 13 jaar geleden.

Het gaat om een 43-jarige Duitse gevangene die rond de verdwijning in mei 2007 in de buurt was van de plek waar Maddie spoorloos verdween.

Andere naam

Wat erg verdacht is, is dat de man op de dag van de verdwijning een andere naam aannam. De rechercheurs zijn momenteel op zoek naar meer informatie over de Duitser, zijn busje en zijn Jaguar.

Spoorloos

Het Britse meisje Maddie McCann was samen met haar ouders op vakantie in Portugal en zaten in een vakantieresort in de plaats Praia da Luz. De toen 3-jarige Maddie verdween op 3 mei 2007. Haar ouders, die een tijd verdachten in de zaak waren, zeiden lange tijd hoop te hebben dat hun dochter nog in leven is.

Duitse politie

De Duitse recherche is nu ingeschakeld omdat de verdachte momenteel in een Duitse cel zit. Het is niet bekend waarvoor de 43-jarige Duitser precies vastzit, maar blijkbaar heeft hij meerdere veroordelingen opgelopen van seksuele misdrijven. In de periode van de verdwijning zou hij vaak in de Algarve in Portugal zijn geweest.

German prisoner, 43, identified as new suspect in case of Madeleine McCann, who went missing in Portugal in 2007 https://t.co/GAoWJ2gmeB — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 3, 2020

Bron: BBC News. Beeld: Getty Images