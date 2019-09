Grote kans dat jouw Hyves-profiel nog bestaat (en zó kun je ’t checken)

Hyves was jarenlang hét populairste sociale netwerk van Nederland. Je kon je vrienden lekker ‘krabbelen’, dansende bananen versturen en als je even aandacht nodig had dan deelde je iemand een ‘tik’ uit. Helaas kwam er in 2013 een einde aan het Hyves-tijdperk, maar dat betekent niet dat de site volledig is opgeheven.

Sterker nog: de kans is groot dat jouw Hyves-profiel nog gewoon bestaat! VPNgids.nl ontdekte namelijk dat veel profielen zijn opgeslagen in online webarchieven.

Grote verhuizing

Het zit namelijk zo: toen Hyves een doorstart kreeg als ‘Hyves Games’, verdwenen alle profielen maar werden de gegevens hiervan wel bewaard. TMG, de toenmalige eigenaar van de website, sloeg gegevens als gebruikersnamen, wachtwoorden, voornamen, achternamen en e-mailadressen op. Toen Hyves Games in 2018 werd verkocht, verhuisden de meeste gegevens gewoon mee.

9 miljoen profielen

Op dit moment is Hyves eigendom van het internationale mediabedrijf Azerion, wat betekent dat zij nog steeds gegevens hebben van oude profielen. Een groot deel van de profielen, 9 miljoen stuks, zijn bewaard gebleven. En je kunt de jouwe gewoon gemakkelijk opzoeken.

Kopie van oude profiel

Het enige wat je hiervoor wel moet weten, is je oude gebruikersnaam. Wanneer je deze op web.archive.org invult, gevolgd door ‘.hyves.nl’, krijg je je oude profiel te zien. Ook kun je een kijkje nemen op de profielen van je vrienden, mits deze gearchiveerd zijn. Het profiel dat je te zien krijgt is een kopie, gemaakt in 2005 of eind november 2013, toen Hyves offline ging. Deze profielen zijn opgeslagen omdat Archive.org zoveel mogelijk webpagina’s wil archiveren voor toekomstige generaties.

