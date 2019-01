Van Gordon tot Albert Verlinde: alle grote Nederlandse tv-veranderingen van 2019

Het was in 2018 een komen en gaan van BN’ers op tv en ook het programma-aanbod veranderde nogal. 2019 is niet anders! Sterker nog: er staat fans van de beeldbuis genoeg te wachten het komende jaar. Wij nemen alle hete nieuwtjes met je door!

Holland’s Got Talent 2.0

RTL had nu niet bepaald het allerbeste jaar ooit achter de rug; RTL Boulevard lag nogal vaak onder een vergrootglas en zorgde ook vorige maand nog voor een relletje (met die ‘muziekdeskundige’). Ook verloor Humberto zijn Late Night-show, maar niet getreurd, Tan-fans! Hij presenteert een nieuw seizoen van Holland’s Got Talent! Met RTL’s nieuwste aanwinst Paul de Leeuw in de jury. Hij voegt zich bij usual suspects Chantal Janzen, Angela Groothuizen en Dan Karaty. Afgelopen zaterdag ging Hollands Got Talent 2.0 van start.

Gordon terug van (nooit) weggeweest!

Love-him-or-hate-him-BN’er Gordon komt in 2019 voor het eerst in actie voor Talpa. Het huwelijk met RTL eindigde in 2018, net als zijn eigen huwelijk overigens. Hoewel velen nog steeds boos zullen zijn vanwege die grootste anti-climax allertijden, gaat Gordon gewoon stug door! Hij neemt plaats in de jury van de nieuwe dans én zangcompetitie DanceSing (start 10 januari) en krijgt zijn eigen spelshow, Dat Verzin Je Niet! (vanaf 13 januari).

Mister Wie Is De Mol?

Art Rooijakkers begon vorig jaar bij RTL en zo mocht hij WIDM natuurlijk niet meer doen. Oud-kandidaat Rik van de Westelaken verliet Talpa en keerde weer terug naar de publieke omroep. Nu presenteert híj een gloednieuwe reeks van de immens populaire spelshow. Dit was de opvallendste verrassing van de eerste aflevering van afgelopen zaterdag.

Expeditie…. met wie?

Over Art Rooijakkers gesproken: zijn overstap zorgde voor een veel gedoe achter-de-schermen bij RTL. Hoe dan? Nou: geruchten gingen dat Art onder meer overstapte om Expeditie Robinson te gaan doen. Onzin, zegt ‘ie zelf. Maar, plottwist: Dennis Weening moest wél alvast het veld ruimen en dat vindt hij nogal pijnlijk. Heel raar. Tot op de dag van vandaag weten we niet wie Expeditie Robinson 2019 gaat presenteren. Nicolette Kluijver gaat het toch niet alleen doen?!

Roddelkoning Albert Verlinde is terug!

RTL Boulevard krijgt er een directe concurrent bij! Vanaf 7 januari presenteren showbizzbaas Albert Verlinde en Jan Versteegh SBS6’s nieuwste roddelrubriek 6 Inside. Die show begint om 18.00 en loopt dus deels samen met RTL Boulevard. Spannend! Albert zat zelf maar liefst 15 jaar achter de desk als hét gezicht van Boulevard. Kan zijn nieuwe show hieraan tippen?

RTL Late Night met…

…Twan Huys? Het is erop of eronder voor Twan en zijn versie van Late Night. De presentator scoort dramatische kijkcijfers, bereikte zelfs de bodem van de kijkcijferput en snakt vast naar de ‘lage’ cijfers van Humberto die opeens niet zo laag meer lijken. Zelfs de oermoeder van de Nederlandse tv, Patty Brard, kan de show niet redden! Mocht RTL in 2019 een vervanger zoeken; Beau heeft er in elk geval geen trek meer in… Twan sloot zijn laatste show van 2018 in ieder geval feestelijk af!

Bron: Superguide