Grote ophef over nieuwe campagne van Adidas: zie jij waarom?

In de nieuwste campagne van Adidas zien we verschillende ‘helden van morgen’ de populaire Superstar-sneaker promoten. Zo vertelt model en fotografe Arvida Byström wat vrouwelijkheid voor haar betekent. Een mooie boodschap, maar toch lijkt iedereen deze volledig te ontgaan…

In de video is te zien hoe Arvida de classic Superstar-sneakers draagt.” Vrouwelijkheid is een cultureel concept”, vertelt ze. “Iedereen kan vrouwelijk zijn of vrouwelijke dingen doen, en daar is onze maatschappij eigenlijk bang voor.”

Reacties

Op YouTube is de video massaal bekeken, maar niet vanwege haar boodschap. Het zijn vooral haar benen die de aandacht trekken: deze zijn namelijk duidelijk niet onthaard. Sommige reacties onder de video gaan wel héél ver. Van ‘’Hey bitch, ga je scheren!’’ tot ‘’Zo vies!’’ of ‘’Nu heb ik geen zin meer om Adidas te kopen.’’

Bedreigingen

Op Instagram laat Arvida weten dat ze zeer geschokt is door de reacties. ‘’Ik kreeg zelfs bedreigingen in mijn inbox dat ik verkracht zou worden,’’ vertelt ze. ‘’Maar ook bedankt voor alle liefde, want die kreeg ik gelukkig ook.’’

