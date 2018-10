Déze film is de grote winnaar van de Gouden Kalveren 2018

Vanavond vond het L’OR Gouden Kalveren Gala plaats. Op deze avond worden de Gouden Kalveren, de grootste filmprijzen van Nederland, uitgereikt. De prijs voor beste film wil elke filmmaker wel in de wacht slepen, maar er kan er maar één de winnaar zijn.

Voorafgaand aan de avond was het historische drama ‘Bankier van het Verzet’ de grootste kanshebber. De film, die meer dan 400.000 bezoeker trok, maakte kans op dertien awards. Daarmee waren ze in op één na alle categorieën genomineerd. Voor de ‘Kalf van het Publiek’ hebben fans de afgelopen weken kunnen stemmen.

Verwachtingen

En die verwachtingen heeft de film waargemaakt. ‘Bankier van het verzet’ ging naar huis met de Gouden Kalf voor Beste Film. De film won daarnaast ook de Gouden Kalf van het Publiek, Actrice Fockeline Ouwerkerk won een Gouden Kalf voor beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in de film en acteur Jacob Derwig won de Gouden Kalf voor Beste Acteur voor zijn rol in deze film.

Winnaars

Natuurlijk viel niet alleen ‘Bankier van het Verzet’ in de prijzen. Zo won de serie ‘Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen’ de prijs voor beste televisiedrama en won ook de hoofdrolspeler in deze serie, Kees Hulst, de prijs voor beste acteur in een televisiedrama. Actrice Ilse Warringa won de prijs voor beste actrice in een televisiedrama voor haar rol als Juf Ank in de serie ‘De Luizenmoeder’. Maria Kraakman won de Gouden Kalf voor beste actrice voor haar rol in ‘In Blue’.

