Grote zorgen om gezondheid van clown Bassie

Het gaat niet goed met Bas van Toor (82). De acteur, ook wel bekend als clown Bassie, verblijft al maanden in een revalidatiecentrum nadat er bij een operatie complicaties zijn ontstaan.

‘’Bas kreeg na een ingreep aan zijn halsslagader een plotselinge verdikking in zijn hals waardoor de luchtwegen en de slokdarm werden afgeklemd en hij bijna stikte’’, vertelt broer Aad van Toor aan De Telegraaf.

Revalidatiecentrum

Na de operatie ging zijn gezondheid snel achteruit. ‘’Op een gegeven moment kon hij nauwelijks nog zelfstandig ademhalen. De situatie verergerde de weken daarna en uiteindelijk is hij in januari overgeplaatst naar het revalidatiecentrum.’’

‘’De dood in ogen gekeken’’

Aad is behoorlijk geschrokken van de toestand van zijn jongere broer. ‘’Ik heb hem er nog nooit zo beroerd bij zien liggen. Hij heeft de dood in de ogen gekeken.’’ De verwachting is dat Bas voorlopig nog een tijdje in het revalidatiecentrum moet blijven. Hij houdt last van complicaties en is voorzichtig aan het revalideren.

Sondevoeding

‘’Het gaat echt mondjesmaat, maar hijzelf heeft er vertrouwen in dat hij het gaat redden. Hij kan nog geen vast voedsel tot zich nemen. Daarom krijgt Bas sondevoeding om niet verder af te takelen. Geestelijk is hij gelukkig nog wel bij de pinken,’’ aldus broer Aad.

Bron: Telegraaf. Beeld: Brunopress