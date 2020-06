Grote zorgen om de gezondheid van Martien Meiland

De Meilandjes hebben het steeds drukker op het chateau in Frankrijk en dat eist zijn tol. De familie maakt zich namelijk grote zorgen om Martien.

Vanwege het coronavirus zijn er momenteel geen gasten op het chateau. Daarom is de familie Meiland aan het klussen geslagen. Maar alle stress vanwege de annuleringen en het klussen is niet goed voor de gezondheid van Martien.

Pijn op borst

In de nieuwste aflevering van Chateau Meiland blijkt Martien te kampen met gezondheidsklachten en zijn familie maakt zich steeds meer zorgen om zijn benauwdheid. Zo heeft hij 1 nacht onwijs slecht geslapen omdat hij continu last had van pijn op de borst. De volgende ochtend doet hij zijn beklag bij zijn dochters Montana en Maxime, maar er lijkt in eerste instantie niet veel aan de hand te zijn.

Benauwd

Wanneer hij een paar dagen later ook overdag klachten krijgt, gaan er toch een paar alarmbellen rinkelen. “Ben je nog benauwd?” vraagt Maxime. “Nee, ik ben niet benauwd”, reageert Martien. Toch vertrouwt Maxime het niet: “Maar ik weet gewoon dat het niet goed is. Ik voel het. Dat voel je. Ik ga morgen naar de dokter.”

Zoektocht

Zou hij corona hebben? Of misschien toch gewoon een longinfectie? Montana wordt bang: “Dan ga je gewoon dood. Jouw longen zijn niet de sterkste van allemaal.” Na een grote zoektocht op het internet komen ze tot de conclusie dat Martien misschien wel een hartziekte heeft. Daar schrikt hij toch wel van: “O, wat erg Maxime. Ik moet dit helemaal niet lezen.” Niet veel later loopt Martien flink op de zaken vooruit. “Ik wil denk ik toch Hemel & Aarde van Edsilia Rombley op mijn begrafenis. Ze mag ook zelf op komen treden.”

Grapjes

Ook de kijkers thuis maken zich een beetje zorgen om Martien, maar ze moeten ook hard lachen om zijn reactie. Op Twitter wordt dan ook de ene na de andere grap gemaakt: “Haha, Martien is aan het hyperventileren en de begrafenis wordt al geregeld” en “Het staat op internet, dus het moet wel waar zijn.”

Het staat op internet, dus het moet wel waar zijn #chateaumeiland — ♥Marga Weststrate♥ (@MargaW58) June 8, 2020

Nooit symptomen googlen 🤣🤣🤣 #chateaumeiland — Rinke Velds (@rinkevelds) June 8, 2020

Het staat op internet, dus het zal wel waar zijn. Twitter in een notendop… #chateaumeiland — Koningin Máxima🔸 (@MaximaKoningin_) June 8, 2020

Whahahaha, Martien is aan het hyperventileren en de begrafenis wordt al geregeld #chateaumeiland — Judith (@jsouverijn) June 8, 2020

Martien is zijn begrafenis ook vast aan het regelen😂🙄 #chateauMeiland — 🖤🤍 (@xxxKiimm) June 8, 2020

Nou Martien gaat dood dus 😂😱 ze bespreken de muziek op de begrafenis #chateaumeiland pic.twitter.com/TlcCdW6OlI — ᴶᵃᶜqᵘᵉˡⁱⁿᵉ ….. 🆄🅸🆃 🅶🅾🆉🅾 🍸 (@JacquelineGozo) June 8, 2020

Niemand. Helemaal niemand. Martien: IK GA DOOD, EDSILIA KOMT ZINGEN EN JULLIE MOETEN MET EEN KANTEN KAPJE WIJN ZUIPEN#chateaumeiland — Piertje 🌿🐛 (@PiertjeTV) June 8, 2020

Niks wijnen-wijnen-wijnen: Martien heeft het aan zijn hart. Dus wordt het wijlen-wijlen-wijlen #chateaumeiland — Ruud Janson (@ruudjanson) June 8, 2020

Zo te zien heeft #Martien zijn keuze al gemaakt. “Wil je dood of wil je twee weken op bed liggen? “ De muziekkeuze en de drank zijn inmiddels al vastgelegd 😂 Wat een feest #chateauMeiland pic.twitter.com/gpr8i94rsz — Joyce Derksen Woord en beeld📷📝🎶 (@Joysofnature) June 8, 2020

Martien maakt zich zorgen…hij denkt dat hij van alles mankeert #ChateauMeiland pic.twitter.com/NfWZqzR1Dz — ⤇ 𝗕𝗮𝗯𝗯𝗲𝗹𝗮𝗲𝗿 ⤆ (@babbelaer) June 8, 2020

Dít is hoe Martien Meiland gewond en blind raakte aan zijn rechteroog:

