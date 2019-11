Grote zorgen om zanger Jamai na ziekenhuisfoto

Een foto vanuit het ziekenhuis heeft bij de volgers van Jamai voor flinke onrust gezorgd. De zanger, die in 2018 nog een niertransplantatie onderging, plaatste dinsdagmiddag een foto van een ziekenhuisbed op Instagram met het bijschrift ‘Daar zijn we weer.”

Het duurde niet lang voordat de zanger werd overspoeld met bezorgde berichtjes, waarna hij zich toch even genoodzaakt voelde om te reageren.

Check-up

“Ik kreeg allemaal zulke lieve en bezorgde berichten naar aanleiding van de foto, die ik heb geplaatst mijn Story. Ik was in het ziekenhuis en ik had een check-up. Dat moet ik elk jaar en het is onwijs spannend, maar niks om je zorgen om te maken!” zo vertelt hij in een video op Instagram.

“Wat heb jij een dikke kop”

Jamai maakte eind 2018 bekend dat hij razendsnel een nieuwe nier nodig had. ”Mijn nieren werken niet zo goed meer. En dat is natuurlijk klote. Dat betekent dat ik binnenkort begin aan een dialyse en een traject in ga voor een niertransplantatie.” De zanger ontdekte de problemen na een bezoek aan de dokter. “Ik hield een beetje vocht vast. Mensen zeiden tegen me: ‘wat heb jij een dikke kop’. Maar dat ging wel heel snel. Mijn nieren bleken zo slecht dat ik meteen door moest naar het ziekenhuis.”

Schuldgevoel naar donor

Gelukkig kreeg Jamai al snel een donornier van zijn zwager en gaat het inmiddels weer hartstikke goed met hem. Al heeft hij wel een compleet andere levensstijl, zo vertelde hij in een interview met &C. “Ik moet mijn hele leven medicatie slikken, wel vijftien pillen per dag, om te zorgen dat mijn lichaam die nieuwe nier niet afstoot.” Hoewel het met Jamai al redelijk snel goed ging, is zijn zwager pas net weer terug aan het werk. “Daar heb ik me behoorlijk schuldig over gevoeld. Ik ben beter, maar ik wil natuurlijk dat het met hem ook goed gaat.”

De foto waar het allemaal om gaat:

Bron: Instagram. Beeld: ANP