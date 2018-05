Gruwelijk: beer probeert meisje uit tuin te sleuren

In de Amerikaanse staat Colorado is dit weekend een zwarte beer doodgeschoten. Het dier probeerde een vijfjarig meisje uit haar tuin te sleuren, maar de moeder van het meisje kon er nog net op tijd een stokje voor steken. Het dier werd niet veel later door parkwachters doodgeschoten.

Het incident gebeurde zondagochtend in East Orchard Mesa, een dorpje op zo’n 400 kilometer ten westen van Denver. Het meisje ging buiten kijken omdat ze dacht haar hond te horen. Toen haar moeder niet veel later geschreeuw uit de tuin hoorde, wist ze meteen dat er iets fout zat.

Beer afgeschrikt

“Toen ze naar buiten ging om te kijken, zag ze een grote zwarte beer haar dochter meesleuren”, vertelt een woordvoerder van Park- en Wildbeheer in Colorado. De moeder begon naar de beer te schreeuwen, waarop die het kind losliet. Het meisje werd voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt en maakt het redelijk goed, zo meldt lokale tv-zender KKCO.

Doodgeschoten

Parkwachters zijn direct na het incident op zoek gegaan naar de beer. ’s Nachts zagen de parkwachters dat een zwarte beer een woning naderde op zo’n 0,8 kilometer van waar de aanval een dag eerder plaatsvond. Het dier werd meteen doodgeschoten.

Zeldzaam

“Op basis van de beschrijving van de beer en het feit dat hij terugkeerde naar dezelfde regio, geloven we dat het om hetzelfde dier gaat, vertelt één van de parkwachters. Hij wijst erop dat er zo’n 18.000 zwarte beren in Colorado leven en dat de dieren slechts erg zelden mensen aanvallen.

Bron: NBC11News. Beeld: iStock