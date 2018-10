Deze GTST-acteur komt definitief nooit meer terug in de soap

Na jarenlang een trouwe rol te hebben gespeeld in de langstlopende soap van Nederland, zegt deze geliefde acteur nooit meer terug te willen keren in ‘GTST’.

Guido Spek is er echt klaar mee. Deze zomer vertrok hij al uit de soap, maar er leek nog een kansje te zijn dat hij terug zou keren naar Meerdijk.

Niet makkelijk

Hij verklapt in een interview dat zijn vertrek definitief is. “Eigenlijk hoort het niet dat ik dit zeg, maar ik kom niet meer terug. Zeven en een half jaar heb ik in GTST gespeeld en het is genoeg zo.” Hij heeft zelf besloten uit de soap te stappen. Dat was geen gemakkelijke keuze. “Je geeft best veel op. Een vaste baan, veel gezelligheid en natuurlijk ook een vast inkomen. Maar ik moest weg. Ik voelde dat mijn tijd was gekomen.”

Eigen liedjes

Nu gaat Guido zich wagen aan de wereld van het toneel. Verder wil hij veel tijd besteden aan het schrijven van zijn eigen liedjes. Zijn grote droom is een eigen album. “Ik dwing mezelf nu een jaar lang om elke week een lied te schrijven. Daarna maak ik een keuze welke liedjes op het album komen en tegelijkertijd heb ik dan genoeg materiaal voor een theatertour.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP