Déze GTST-acteur heeft een wel heel verrassend tweede beroep

Acteur Joey Ferre speelt sinds kort de rol van Carlos Ramirez in ‘GTST’. De Spanjaard is naar Meerdijk gekomen om erachter te komen wie Nina echt is. Maar zijn rol in de soap is niet zijn enige baan.

Joey is naast acteur namelijk ook buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam. Op Instagram deelt hij een foto van de bruiloft van de bekende vlogster Laura Ponticorvo, een goede vriendin van hem. Zó’n goede vriendin dat hij degene was die haar mocht trouwen.

Trouwceremonie

Bij het plaatje schrijft hij: “Als ik naar deze foto kijk krijg ik een lach op mijn gezicht en kriebels in mijn buik. 4 jaar geleden kwamen onze werelden samen en kreeg ik de functie als Cupido om jullie dichter bij elkaar te brengen. Nu 4 jaar later hebben jullie elkaar het JA-woord gegeven tijdens een onvergetelijke bruiloft in Italië. Ik voel mij zo vereerd dat ik als Celebrant jullie trouwceremonie mocht begeleiden en als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam jullie als man & vrouw mocht verbinden. Bedankt dat ik deel mocht uitmaken van jullie droom. Het was een sprookje wat ik nooit, maar dan ook nooit meer zal vergeten.”

Beeld: ANP.