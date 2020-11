Déze bekende GTST-acteur doet mogelijk mee aan het nieuwe seizoen van ‘Wie is de mol?’

In januari 2021 gaat er ondanks alle coronamaatregelen toch een nieuw seizoen van Wie is de mol? van start. Dit nieuwe seizoen is dit jaar al opgenomen in Tsjechië. En één van de kandidaten lijkt nu al geraden.

De kandidaten van het 21e seizoen van Wie is de mol? zijn nog niet officieel bekend gemaakt, maar fans van het programma denken toch al één van de kandidaten te hebben ontmaskerd.

Op het Instagramaccount ‘Wieisdemolhintsnl’ wordt niemand minder dan Erik de Vogel genoemd als een van de eerste mogelijke kandidaten van het 21e seizoen. De acteur is vooral bekend van zijn rol als Ludo in Goede Tijden, Slechte Tijden. Een heel gewiekste slechterik, op zijn tijd. Zou hij alles in zich hebben om de mol te zijn?