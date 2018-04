Déze twee GTST-acteurs zijn in het echt familie van elkaar

In Goede Tijden, Slechte Tijden kan het zomaar zijn dat mensen er na jaren pas achter komen dat ze familie van elkaar zijn, maar in het echte leven werkt dat toch vaak net even anders. Toch hebben twee GTST-acteurs een speciale band, waar veel mensen niet van weten.

Ferri Somogyi en Ruud Feltkamp zijn namelijk niet alleen vrienden, maar ook schoonbroertjes. Ruud (Noud) heeft namelijk al zes jaar een relatie met Michelle en Ferri (Rik) is sinds een jaar gelukkig met Noëlle. En die twee meiden zijn zussen. De twee zitten dus gezellig naast elkaar aan tafel bij het kerstdiner. Toevallig!

😘 Een bericht gedeeld door Ferri Somogyi (@ferrisomogyi) op 15 Apr 2018 om 5:07 (PDT)

