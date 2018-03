Deze twee GTST-acteurs zijn verliefd en iedereen mag het weten

Amir (Alkan Çöklü) en Sjors (Melissa Drost) hebben in de soap GTST elkaar de liefde verklaard, maar dit stelletje is ook in real life verliefd op elkaar. Op Instagram deelde Alkan een super zoete foto van hen samen.

Al sinds een tijdje woont Amir, een arts die gevlucht is uit Afghanistan, in Meerdijk. Al snel werd duidelijk dat hij een goede klik had met Sjors. Maar het duurde ontzettend lang voordat ze elkaar de liefde durfden te verklaren, vooral omdat Amir nog getrouwd was, maar óók niet zeker wist of zijn vrouw, die zover hij wist nog in Afghanistan leefde, nog in leven was.

Juist op dat speciale moment dat Amir eindelijk de stap durfde te nemen om Sjors zijn ware gevoelens te laten blijken, stond zijn vrouw Farah op de stoep. Ze bleek nog in leven en al die tijd in België gewoond te hebben.

Ondanks dat Sjors en Amir weten wat ze voor elkaar voelen, kiest Amir voor zijn vrouw. Althans, voor nu…

Verliefd

En wat blijkt nu? Amir en Sjors, oftewel Alkan en Melissa zijn in het echt wél een setje. Op Instagram deelde Alkan vandaag een foto waarin ze innig tegen elkaar liggen. “Wij zijn samen! Verliefd op haar”, schrijft hij bij de schattige foto. Zó cute.

Wij zijn samen! Verliefd op haar❤️🙈 Een bericht gedeeld door Alkan Çöklü (@alkantubbies) op 29 Mrt 2018 om 8:17 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: GTST