‘GTST’-actrice Bo Maerten is zwanger van eerste kindje

Wat een leuk babynieuws! Bo Maerten (28) is zwanger van haar eerste kindje. De GTST-actrice deelt dit prachtige nieuwtje met een foto op Instagram.

“20 weken en in de wolken”, schrijft ze bij het mooie kiekje waarop ze haar beginnende babybuikje showt.

Toeval

Aan RTL Boulevard vertelt ze dat ze heel toevallig tijdens de opnames van haar nieuwe speelfilm Zwanger & Co zwanger raakte. “Het was heel gek. Eind augustus begonnen de opnames, maar ik kwam er dus ook in die periode achter dat ik zelf zwanger was. Dus dat liep heel gek in elkaar over.”

Extra lading

Maar hierdoor kregen een aantal scènes uit de film wel een extra lading. “Wat de eerste keer was voor Eva in de film, was ook de eerste keer voor mij in het echt”, vertelt de actrice. “Het geeft een extra laag aan het spelen en dat was extra leuk.”

