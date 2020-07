‘GTST’-actrice Faye Bezemer (19) openhartig over haar geaardheid

‘GTST’-ster Faye Bezemer heeft een gelukkige relatie met haar vriend, maar wil toch openheid van zaken geven over haar geaardheid. De 19-jarige actrice laat weten dat ze zowel op jongens als op meiden valt.

Faye vond het nooit zo nodig om daar uitgebreid over te vertellen, maar is toch van gedachten veranderd. “Ik wil dit voor mezelf naar buiten brengen, zodat ik niet meer het idee heb dat ik een deel van mezelf aan het verstoppen ben. Maar ook voor anderen, om te laten zien dat je gewoon open kan zijn over wie je bent”, zegt ze in een statement.

Verliefd op vriend

Op jonge leeftijd wist de tiener al dat ze op zowel jongens als meiden valt. Toen ik het allemaal een beetje uitgevogeld had, had ik nooit echt de behoefte om ‘uit de kast te komen’, omdat ik heel verliefd ben op en heel gelukkig ben met mijn vriend. Ik dacht dat het dan niet echt nodig was. Maar ik besef me nu dat het juist wel belangrijk is, zeker voor jongeren die tegen hetzelfde aanlopen.”

Identiteit achtergehouden

Faye werkt nu als producent aan een film die De man die stiekem een gewei had heet. Ze vereenzelvigt zich in haar statement met de hoofdpersoon, die, inderdaad, stiekem een gewei met zich meedraagt. “Ik vond het nooit ‘heftig’ genoeg om ‘officieel’ uit de kast te komen, mede omdat ik nog nooit een vriendin heb gehad, maar hierdoor heb ik hetzelfde gedaan als Pohl in de film doet: een deel van mijn identiteit achtergehouden.”

