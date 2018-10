Zie jij welke GTST-actrice hier een kiekje uit de oude doos deelt?

Ook al is iemand bijna dagelijks te zien op televisie in GTST, op een babyfoto is het vaak moeilijk om iemand te herkennen.

Marly van der Velden deelde vandaag een foto van zichzelf als klein meisje op Instagram. Herkende jij haar? Fans laten in de reacties weten dat ze dachten dat het een foto van haar dochtertje was, maar het is Marly toch echt zelf:

Dit bericht bekijken op Instagram T.B 🙌🏻👶🏻 Een bericht gedeeld door Marly Van der Velden (@marlyvd) op 24 Okt 2018 om 5:32 (PDT)

Beeld: ANP.