Waarom deze jongen geen hand durfde te geven aan actrice Marly van der Velden

Het is vandaag Wereld Psoriasis Dag en daarom heeft GTST-actrice Marly van der Velden een video opgenomen om hier even bij stil te staan. Het doet haar namelijk pijn dat veel mensen een nare mening over deze huidziekte hebben.

Op Instagram heeft ze een foto en een video geplaatst, waarop te zien is dat ze voor een dag ‘door het leven gaat’ met psoriasis. Want: hoe reageren de mensen op straat op iemand met deze huidziekte?

Jeuk en pijn

In de tekst onder video legt Marly uit dat in Nederland 425.000 mensen psoriasis hebben en dat onderzoek uitwijst dat 28 procent van de ondervraagde mensen geen hand willen geven aan mensen met psoriasis. “Toen ik dit hoorde schrok ik enorm”, vertelt de actrice. “Het is namelijk een hele vervelende huidziekte, waar je niks aan kan doen. Wat ontzettend jeukt en pijn kan doen, maar wat vooral vervelend is zijn mensen die naar je kijken en er een nare mening over hebben. Omdat je niet in het perfecte plaatje past.”

Rode vlekken

Om die reden heeft Marly meegedaan aan dit experiment. Samen met Omarm Psoriasis heeft ze een filmpje opgenomen waarin te zien is dat ze door visagisten geschminkt werd, waardoor het lijkt alsof ze psoriasis heeft. De bekende GTST-actrice ging daarna de straat op om in gesprek te gaan met mensen over deze vervelende huidziekte. In de video vertelt ze dat ze benieuwd is waar de mensen als eerste naar kijken. “Ik zag je daar al van een afstandje, toen dacht ik hé, ze heeft wat rode vlekken in haar gezicht”, vertelt een voorbijganger heel eerlijk.

Besmettelijk?

Na ieder gesprek vraagt ze de mensen of ze hen een hand mag geven, aangezien zoveel mensen dit liever niet doen bij iemand die deze huidziekte heeft. Eén jongen vraagt of het niet besmettelijk is. Als Marly aangeeft dat de ziekte niet besmettelijk is, vindt de jongen het geen probleem om haar een hand te geven. “Ik kan het er gewoon afhalen”, zegt Marly aan het einde van de video. “Mensen die psoriasis hebben, die kunnen dat natuurlijk niet. Ik wil alleen maar tegen ze zeggen dat ze prachtig zijn en dat zich absoluut niet moeten verstoppen.”

Omarmen

Marly heeft veel geleerd van de dag, geeft ze toe. Ze vindt het dan ook belangrijk dat er meer aandacht komt voor de ziekte, zodat mensen respect krijgen voor diegenen die deze huidziekte hebben. “Leven met psoriasis gaat veel verder dan een dag in de huid kruipen van, dat besef ik me heel goed. Maar ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor komt. Want perfectie bestaat niet”, vertelt Marly. Volgens haar moet iedereen kunnen zijn wie ze zijn. “Lief zijn voor elkaar. Ik omarm psoriasis, ik hoop jij ook.”

