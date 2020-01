GTST-actrice Melissa deelt emotionele post op sterfdag van vader

Melissa Drost (34) heeft op Instagram een ontroerende ode aan haar overleden vader geplaatst. Hoewel het inmiddels 7 jaar geleden is dat ze haar vader verloor, voelt het volgens de GTST-actrice nog steeds als de dag van gister.

Op Instagram staat Melissa uitgebreid stil bij de sterfdag van haar vader.

“Hij had het beste luisterend oor,” zo schrijft ze bij een oude foto van haar en haar vader. “Als ik ‘s nachts iemand belde, dan was hij het. Los van dat hij blijkbaar nooit sliep, luisterde hij echt. Tot mijn grote frustratie verwerkte hij altijd een anekdote over ‘Colorado-kevers die de zieke gewassen op een veld eten en daarmee de boeren een grote dienst bewijzen’ in zijn antwoord.”

Hoewel ze af en toe ontzettend gefrustreerd raakte van haar vader, mist ze hem nog steeds heel erg. “Kunnen we nog één keer bellen, pap? Ik heb nog zoveel vragen. Het mag ook alleen maar over Colorado-kevers gaan”, zo sluit ze haar post af.

