GTST-actrice Toprak Yalciner deelt trots eerste foto van babybuik

Begin dit jaar maakte GTST-actrice Toprak Yalçiner (30) bekend dat ze zwanger is van haar eerste kindje. Vandaag laat ze trots haar babybuikje zien.

Het valt niet meer te ontkennen, want de babybuik van Toprak is inmiddels al goed zichtbaar. Bij de foto schrijft ze een grappig bijschrift: “Houston, we’ve got a babybump”. Toprak deelde eerder nog niet hoe lang ze zwanger is, maar bij deze foto schrijft ze ook: “over de helft”. En dat is duidelijk te zien aan haar mooie buikje:

Bron: Instragram. Beeld: ANP.