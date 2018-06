GTST-actrice Toprak Yalçiner onthult het geslacht van haar eerste kindje

Begin dit jaar maakte GTST-actrice Toprak Yalçiner bekend dat zij en haar vriend Mats hun eerste kindje verwachten. De babybuik van de actrice groeit dus al lekker door en dus vond ze het tijd om nog een geheimpje te verklappen.

Gisteravond deelde de jarige Toprak eerst een selfie met blauwe en roze stipjes met daarbij de tekst: “Vandaag is de dag dat ik JARIG ben!!! En wie jarig is geeft een scoop. Krijgen Mats en ik een MEISJE of een JONGEN 💙?? Wat denken jullie?” Niet veel later deelde ze nog een foto van haar nagels met daarop de tekst “Oh Boy”, een grappige verwijzing naar het kleine jongetje in haar buik.

• OH BOY • 💙 Een bericht gedeeld door Toprak Yalciner (@topraky) op 21 Jun 2018 om 8:48 (PDT)

Beeld: ANP.