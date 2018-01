Leuk babynieuws voor GTST-actrice Toprak Yalçiner

Actrice Toprak Yalçiner begint het jaar goed. Op social media maakt ze vandaag samen met haar vriend bijzonder nieuws bekend.



“We hebben een primeurtje voor jullie! Want Mats en ik worden papa & mama! We zijn heel erg blij met de komst van de kleine..keep you updated”, schrijft ze bij de bijzondere foto op Instagram. Op de foto zijn roze en blauwe stipjes te zien, dus het geslacht houden ze nog even geheim.

Bron: Instagram. Beeld: ANP.