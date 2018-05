Déze bekende GTST-actrice verlaat Meerdijk na ruim twee jaar

De geruchten deden al een tijdje de ronde, maar vandaag heeft GTST officieel bevestigd dat een van de vaste gezichten van de soap Meerdijk gaat verlaten.

Actrice Stijn Fransen (27), die de rol van Sam Dekker speelt in de soap, heeft besloten om na tweeënhalf jaar te stoppen met haar rol in Goede Tijden, Slechte Tijden.

Afscheid

Drie seizoenen was Sam haar personage, maar ze wil zich nu gaan focussen op nieuwe projecten. Stijn zal 6 juni voor het laatst te zien zijn in de soap, wanneer ze afscheid neemt van haar familie omdat ze stage gaat lopen in New York.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.