Deze GTST-actrice verlaat de soap en zal niet te zien zijn in het nieuwe seizoen

Zoals het hoort bij een klassieke cliffhanger van GTST was het aan het einde van het vorige seizoen niet bekend wie de brand in Boks zou overleven. Vandaag werd dan eindelijk bekend welke actrice we niet meer terug gaan zien in het nieuwe seizoen.

Het is actrice Marjolein Keuning, die de rol van Maxima Sanders speelt, die we niet meer terug gaan zien in Meerdijk. Na 9 jaar stopt zij met haar rol in de soap en is officieel bekend gemaakt dat Maxima omkomt bij de brand in Boks.

Theater

Marjolein Keuning gaat zich richten op een nieuwe serie en haar theatershow ‘You’re The Top’ waarmee ze volgend jaar in de theaters staat. Waar iemand weggaat, gaan we natuurlijk ook een nieuw gezicht zien in de serie. In de video wordt vertelt wie dat is.



Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.