Beaudil Elzenga (Loes in 'GTST'): "Ik heb hardop schrikkend het script van de cliffhanger gelezen"

Beaudil Elzenga schrijft ‘GTST’-geschiedenis met haar duivelse karakter Loes. We spraken de actrice over de zinderende zomercliffhanger van vanavond – die volledig om haar draait.

Vergiftiging, mishandeling, moord: Loes heeft het allemaal op haar cv staan. Ze heeft Bing het ziekenhuis in gewerkt, Nina tegen de vlakte geslagen én Lana voor haar karretje gespannen om de moord op Jan Maes van zich af te schuiven. Het was een kwestie van tijd tot al deze misdaden tot een hoogtepunt zouden komen – en die komt er dan ook, vanavond. Loes verklapt ons dat de zomercliffhanger zínderend wordt en dat ze hardop schrikkend het script las. “Ineens zet ik alles op z’n kop.”



Zeg Beaudil, herrieschopper! Wat vond je van jouw heftige verhaallijn toen je het voor het eerst las?

“De verhaallijn van Loes is natuurlijk echt van het een naar het volledige ander gegaan binnen een niet zo lange periode. En dat is goud voor een actrice. Iedere week krijgen wij een nieuw script. Zeker de afgelopen maanden heb ik hardop schrikkend en genietend gelezen wat ik moest spelen. Het was steeds weer een verrassing. Ik heb er ook zoveel plezier in op de set. Zeker de scènes met Everon (Jackson Hooi, die Bing speelt, red.) zijn spannend. We kunnen heel goed samen en halen het beste in elkaar naar boven, maar ik kan zó in een deuk liggen om bijvoorbeeld spraakverwarringen. Ondanks dat daar natuurlijk niet altijd tijd voor is.”

Hoe moeilijk vond je het om van een poeslief meisje in een slechterik pur sang te veranderen op de set?

“Die stap ging best geleidelijk. Tot op de dag van vandaag vind ik Loes nog steeds een lief meisje. Op een gegeven moment kwam er natuurlijk wel een moment dat ik dacht: oei, dit gaat wel echt heel ver. Maar ze bedoelde het in het begin allemaal goed. Dat is soms moeilijk te geloven, als je de verhaallijnen van nu bekijkt. Heel tof wel, want als actrice is het belangrijk dat je de goodwill van je personage in stand houdt als je een slechterik speelt – wat voor vreselijke dingen ze ook doet. Je moet houden van alles wat je personage doet en alles goed kunnen praten en onderbouwen. Zelfs de moord op Jan Maes. Het is vreselijk wat ze gedaan heeft, maar het is ook haar onhandigheid en ze deed het uit liefde en vriendschap voor Zoë. Maar ja, door al die goedbedoelde dingen, had ze ineens een moord op haar geweten en werkt ze zichzelf in steeds vreselijkere situaties, waardoor ze verschrikkelijke dingen is gaan doen.”

Je krijgt online pittige kritiek te verduren. Hoe ga je daarmee om?

“Daar moest ik in het begin heel erg aan wennen. Ik vond het moeilijk om dat los te koppelen van mezelf, omdat het persoonlijk gebracht wordt. Nu kan ik er gelukkig vaak erg om lachen. Zo wordt er weleens iets gestuurd als: ‘Stop met acteren, meid, want je kunt er niks van’. Zo grappig, iemand is dan zó kwaad op mij om wat ik ‘gedaan’ heb. Soms gaat het wel heel ver. Gelukkig wen ik daaraan. En er zijn ook heel veel mensen die ik niet ken die het voor me opnemen. Die onder zo’n boze reactie reageren: ‘Hé jongens, het is maar een serie hè. Ze is in het echt vast hartstikke lief’. Ook bizar, maar superlief.”

En word je op straat ook zo vervelend aangesproken?

“Gelukkig niet. Sterker nog, als mensen mij herkennen en naar me toe durven te komen, dan is het altijd: ‘Oh, wat doe je het goed’, ‘wat speel je leuk’, ‘wat ben je een slechterik’ en ‘wat ben je een bitch’ – positief bedoeld. Altijd complimenteus, gelukkig.”

Kun je al iets aan ons verklappen over de cliffhanger?

“Nou, Bing ligt nu dus in het ziekenhuis door mij. Of eh, door Loes. Lana en Q komen terug in Meerdijk en Lana gaat onthullen dat Loes Jan Maes vermoord heeft. Dan weet iedereen dat dus. Daardoor komt er een grote confrontatie tussen Aysen en Loes. En dat wordt héél spannend. Die scène was heel leuk om op te nemen. Daar ben ik heel benieuwd naar, hoe dat eruitziet. Ik las in het script dat ik allemaal enge dingen mocht gaan doen en dacht dat ik dat wel durfde. Ik wil ook die actrice zijn die al haar stunts zelf doet, zoals Angelina Jolie. Nou, ik ben blij dat ik sommige dingen níet heb hoeven doen.”

De cliffhanger moest opnieuw worden opgenomen, omdat het teveel leek op een dodelijk ongeluk op de NDSM-werf waarbij iemand van een hotel neerstortte. Hoe vonden jullie dat als cast?

“Dat kwam vrij plotseling. Toen werd verteld dat we de oorspronkelijke cliffhanger niet uit zouden gaan zenden, schrok ik daar heel erg van, maar ik vind het fijn dat daar zo rekening mee wordt gehouden. Dat er ondanks alle tijd en moeite die erin gestopt is, uit respect voor de betrokkenen voor is gekozen om het niet uit te zenden. En dus namen we de opnames op een nieuwe locatie op. De locatie van nu is ook waanzinnig en erg indrukwekkend.”

Wat ga jij doen tijdens de zomerstop?

“In de zomer is er nog best wel veel rondom GTST. Zoals de deelname aan de Canal Pride (waarbij castleden van de soap meevaren op een eigen GTST-boot, red.) en deze week was de lancering van het GTST-Magazine. Ook is GTST deze zomerstop toch elke dag te zien met GTST Classics: 35 iconische afleveringen worden ingeleid door (oud-)castleden. Verder heb ik het even rustig. Heel fijn.”

Wanneer begin de opnames weer?

“In augustus.”

En… dan moet jij ook weer op de set verschijnen?

“Dan moet ik ook wel aan de bak, ja. Maar ik kan er nog niet heel veel over zeggen natuurlijk.”

Betekent dit dat Loes de cliffhanger overleeft en na de zomer nog steeds in Meerdijk is? Oh Beaudil, zég het ons!

