Vanavond in ‘GTST’: grote comeback van Billy de Palma

Dinsdagavond zien we actrice Lone van Roosendaal weer terug in Goede tijden, slechte tijden. Ze kruipt weer in de rol van de gluiperige ondernemer Billy de Palma.

Dat belooft weer een hoop spanning en sensatie voor Meerdijk.

Ongeveer een jaar geleden verliet Billy de Palma Meerdijk. Ze vertrok abrupt naar Costa Rica. Nu maakt ze dus een comeback. Volgens actrice Lone van Roosendaal zijn fans van de soap gek op het gemene karakter van Billy. Het is dan ook niet gek dat ze weer terugkeert.

Gluiperig type

Lone vindt het heerlijk om in de huid van de bitchy Billy te kruipen: “Ik word steevast gecast voor de wat slechtere types. Het hangt een beetje aan me. En dat vind ik prima, want ik heb absoluut een voorkeur voor personages met een randje”, vertelde ze in GTST magazine.

Videoland

Let op: de comeback van Billy is vanavond om 20:30 uur te zien op Videoland. Kijkers die geen Videoland-abonnee zijn, moeten een weekje langer wachten. De aflevering met daarin de comeback van Billy is volgende week dinsdag om 20:30 uur op RTL4 te zien.

‘GTST’-ster Lone van Roosendaal over haar relatietherapie:

