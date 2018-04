GTST-voorproefje laat zien dat Bing en Loes het binnenkort wel héél gezellig hebben

Het zijn roerige tijden in Meerdijk. Nu Nina in Azië zit voor haar werk, neemt Loes al een tijdje haar zaken waar in het soapdorp. Maar nu lijkt Bing ook tot die zaken te behoren…

Nina is al langer weg dan ze in eerste instantie weg zou zijn en dat zorgt voor de nodige frustratie bij Bing. Hij probeert er alles aan te doen om Nina terug naar Meerdijk te krijgen, maar Loes wil Nina het liefst zo lang mogelijk uit Meerdijk weghouden. Waarom? Zij ziet Bing ook wel zitten.

Dromen

Vandaag deelde GTST op Facebook een voorproefje voor de aflevering van vanavond. Daarin is te zien dat Bing en Loes het wel héél gezellig met elkaar hebben. Of ligt een van de twee te dromen…?

Beeld: Twitter.