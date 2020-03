Producent GTST neemt drastisch besluit wegens Coronavirus

Geen goede tijden voor de makers van GTST. De producenten hebben een drastisch besluit moeten nemen, want wegens het heersende Coronavirus is Neerlands meest langstlopende serie gedwongen om tijdelijk te stoppen met de opnames. Dat wordt maandagavond bekendgemaakt op de officiële website van de serie.

De beslissing heeft producent EndemolShine samen in overleg met RTL gemaakt.

“De maatregelen die wij eerder uit voorzorg namen naar aanleiding van het Coronavirus – cancelen van de repetitiedagen op maandag en woensdag, geen intieme scènes en handen schudden – blijken inmiddels niet meer afdoende om de veiligheid en gezondheid van onze acteurs te waarborgen”, leest de officiële verklaring op de website.

Verklaring

Rohan Gottschalk, producent Daily Drama bij EndemolShine verklaart: “Vanzelfsprekend staat de veiligheid en gezondheid van onze cast en crew voorop. Daar is geen twijfel over mogelijk. Het is van noodzakelijk belang dat iedereen zijn verantwoordelijkheden neemt en sociale onthouding beperkt tot het minimum. Dat geldt dus ook voor ons. Wij doen er alles aan om de productionele uitdagingen waar wij op dit moment tegen aan lopen in goede banen te leiden, de consequenties te minimaliseren en juist in een tijd als deze de continuïteit van GTST te waarborgen”.

Afleveringen

Fans van het programma zouden volgens Rohan niks van deze getroffen maatregelen moeten merken. Dit komt omdat er altijd flink vooruit wordt opgenomen. En dus zijn er tot en met vrijdag 8 mei sowieso nog voldoende afleveringen om gewoon traditiegetrouw elke werkdag om 20.00 uur uit te zenden.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: GTST. Beeld: GTST