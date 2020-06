'GTST'-acteur Dorian openhartig over het geheimhouden relatie met Bertrie

Op Valentijnsdag hebben GTST-sterren Dorian Bindels (28) en Bertrie Wierenga (30) bekendgemaakt een setje te zijn. Dit hebben ze een tijdje geheim moeten houden, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Ook al hebben ze in de soap weinig met elkaar te maken, de vonk is toch zeker overgeslagen. Dorian en Bertrie zijn namelijk tot over hun oren verliefd op elkaar.

De soap GTST is natuurlijk nog steeds erg populair dankij hun duizenden fans en dat kan soms erg lastig zijn voor een prille liefde. Dorian en Bertie wilden zelf eerst uitzoeken in hoeverre er sprake was van echte liefde en hielden hun gevoelens eerst nog even geheim. Zelfs tegen hun collega’s hebben ze in eerste instantie niks gezegd.

Vragen

“Het is nieuws, dus dan krijg je er meteen vragen over. Terwijl je het daar in het begin niet over wilt hebben, want je weet zelf nog helemaal niet wat het is”, legt Dorian uit in een nieuwe aflevering van Goede Tijden, Zomer Tijden.

Niet jaloers

In GTST speelt Dorian Daan, die al een kindje heeft en hoteldebotel is van Nina Sanders. Maar volgens hem hoeft Bertrie absoluut niet jaloers te zijn op alle liefdesscènes die hij met actrice Marly van der Velden speelt. “Ik zie dat echt volledig los van de dingen die Daan met Nina speelt. Dan bén ik Daan op dat moment”, vertelt hij. “Het is zó technisch.”

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️ Een bericht gedeeld door Dorian Bindels (@dorianbindels) op 14 Feb 2020 om 1:22 (PST)

Libelle’s challenge: “Ik keek een week geen GTST om te zien of ik het nog zou snappen”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress