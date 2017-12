GTST komt dit jaar voor het eerst met spannende 'wintercliff'

In de zomer is het jaar na jaar een veelbesproken onderwerp, de ‘ultieme cliffhanger’ van Goede Tijden Slechte Tijden.

Maar dit jaar is er ook ruimte voor een heuse ‘wintercliff’. De bewoners van Meerdijk worden in deze aflevering geconfronteerd met iets heel heftigs. Wat het precies is, dat blijft natuurlijk nog eventjes geheim. De actrices die Aysen en Zoë spelen, Anouk Maas en Dilan Yurdakul, deelden het nieuws over het evenement op Instagram. Wellicht is dit een stille hint naar de inhoud van de cliffhanger.

Sexy

Het zou zomaar om Zoë kunnen gaan, aangezien zij momenteel in een spannende verhaallijn verwikkeld zit. Ze speelt een zogeheten ‘sugargirl’. Ze wil haar studie betalen door met mannen uit te gaan in ruil voor geld. Maar dan wil een man meer van haar – en dat ziet ze niet zitten.

De primeur van de spanning voor de ‘winterstop’ zal plaatsvinden op 29 december. Fans kunnen hierbij zijn, bij het exclusieve event, als ze kunnen aantonen waarom zij de grootste GTST-fans zijn.

#GTST-fans opgelet! @anoukmaasofficial en @dilan.yurdakul hebben spannend nieuws voor jullie! 😍 Naast een #zomercliff is er dit seizoen namelijk ook een spannende #wintercliff! En om dit te vieren organiseren wij op 29 december een exclusief #event waar jij bij kunt zijn! 🎉 Aanmelden kan via de link in bio! Een bericht gedeeld door Goede Tijden Slechte Tijden (@gtst) op 6 Dec 2017 om 3:58 PST

