GTST-fans opgelet: déze knappe man komt binnenkort naar Meerdijk

Meerdijk wordt opgeschud door een nieuwe inwoner, want deze knappe man is binnenkort te zien in GTST.

En je kunt het al wel raden: deze man gaat voor veel reuring zorgen.

Nabil

Acteur Noah Valentyn is vanaf 7 juni in de soap te bewonderen. Hij gaat de rol van Nabil spelen en zal proberen de harten van menig vrouwen te veroveren. Zijn eerste doelwit? Zoë!

Droomprins

Nabil komt namelijk precies op het juiste moment aan, want Zoë heeft het momenteel ontzettend zwaar na de breuk met Rik. Nabil word in de spoilers beschreven als de ware ‘droomprins’. Hij zegt Zoë voor altijd gelukkig te kunnen maken. Zal Zoë voor zijn charmes vallen?

Bekend van

Noah is geen onbekende in de tv- en filmwereld. Zo is hij bekend geworden door zijn rollen in Goudkust en Gooische Vrouwen. Ook was hij te zien in de film Hartenstraat. Naast acteur is Noah ook fotograaf en kunstenaar.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP