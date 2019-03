'GTST'-fans opgelet: soap viert 6000ste aflevering met minifilm

Binnenkort zal alweer de 6000ste aflevering van Goede tijden, slechte tijden worden uitgezonden en die mijlpaal laat RTL 4 niet zomaar aan zich voorbijgaan. In plaats van een gewone aflevering komt er namelijk een minifilm.

In de film is een speciale rol weggelegd voor het nieuwe GTST-castlid Sarah Chronis.

Helse zoektocht in sneeuw

De speciale aflevering zal zich afspelen in Lapland. Dit tripje zou een onvergetelijk vrijgezellenfeest moeten zijn voor Amir, Anton, Rover, Daan, Rik en Bing, maar al snel leidt een ontmoeting met een bijzondere vrouw tot een helse zoektocht in de sneeuw. Het is nog maar de vraag wat voor gevolgen dit gaat hebben voor het vrijgezellenfeest en de bruiloft van Sjors en Amir.

Pak je agenda er maar bij!

De 6000ste aflevering van GTST in Lapland wordt op 5 april uitgezonden om 8 uur op RTL 4 en is een week eerder te zien bij Videoland.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP