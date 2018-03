Goed nieuws voor GTST-fans: dit populaire personage keert terug

Bij een Goede Tijden Slechte Tijden-presentatie hebben niemand minder dan Ludo en Janine bekendgemaakt dat er een heel bijzonder personage terugkeert naar Meerdijk. Of eigenlijk twee.

Mark de Moor en Marieke Vollaards hebben namelijk het vliegtuig gepakt naar Meerdijk. Wie dat ook alweer waren? Nou, Mark de Moor – Tim Immers natuurlijk! – was een van de populairste karakters van GTST. In de serie lijkt de zwemmer alles mee te hebben. Hij is sportief, ziet er goed uit en heeft een vlotte babbel. Maar Mark had ook problemen.

Alcoholisme

Zijn moeder was alcoholiste en haar pogingen de drank te laten staan mislukten allemaal. Haar drankprobleem komt Mark duur te staan. In het donker struikelt hij over een rondslingerende fles en snijdt daarbij een pees in zijn arm door. Hierdoor kan Mark zijn carrière als zwemmer wel vergeten.

Bella Ita… eh, Meerdijk

Het is slechts een van de vele tegenslagen die Mark te verduren krijgt. Met Marieke denkt Mark (nadat hij net als Arnie verliefd was op Dian) de liefde van zijn leven te hebben gevonden. Na allerlei ellende met elkaar te hebben doorstaan (het waren vooral ook sléchte tijden) komen ze nader tot elkaar.

De twee zijn jaren geleden samen naar Italië vertrokken, waar ze vooralsnog gelukkig samenleefden. Wat ze in Meerdijk komen doen, blijft voorlopig nog even een verrassing.

Altijd als eerste op de hoogte van GTST-nieuwtjes: we nemen ze altijd mee in de nieuwsbrief.