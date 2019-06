GTST-acteur Ferri Somogyi maakt drastische keuze in zijn carrière

Ferri Somogyi kennen we allemaal als Rik de Jong uit Goede Tijden Slechte Tijden. Daarnaast heeft de acteur ook al jaren een carrière als dj. Maar niet voor lang meer, want op Instagram kondigt hij aan te stoppen met plaatjes draaien.

Ferri Somogyi werd bekend door zijn rol als vader van Rikki in Neerlands meest langlopende soapserie. Sinds 8 jaar is Ferri ook werkzaam als dj.

Vaderschap

Afgelopen september werd Ferri vader van een dochtertje, Véda. Zijn drukke baan als acteur bij Goede Tijden, Slechte Tijden, het dj’en én het vaderschap vindt hij lastig om te combineren. En daarom heeft hij besloten om te stoppen met zijn muziekcarrière. Dit schrijft de bekende Nederlander op Instagram.

Ferri plaatst een foto online, waarop hij te zien is achter de draaitafel. Bij de foto schrijft hij: “Ik hang hem aan de wilgen. 8 jaar als dj mogen werken in binnen en buitenland. In plaatselijke kroegen, grote clubs, venues als HMH en Ziggodome, bruiloften, boten, stranden, kinderpartijtjes etc. Carribean, België, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Dubai, Noorwegen, Kameroen, Mallorca.”

Dochter

De kersverse vader vervolgt: “Ik heb in droom line-ups mogen staan tussen grote jongens. Ik streep ‘m af. Heb het mee mogen maken. En uiteraard centjes mee kunnen verdienen. Met mijn dochter in mijn leven is het niet meer leuk en moeilijk te combineren. Daarnaast is de markt ook verzadigd. Muziekproductie blijf ik doen.” Ferri sluit af door zijn fans gerust te stellen: zijn volledige focus ligt vanaf nu op GTST.

