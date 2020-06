'GTST' zet Ferry Doedens op non-actief na uitspraken over corona

Ferry Doedens liet afgelopen weekend weten dat hij de coronamaatregelen niet zo serieus neemt. Deze uitspraak schoot bij de makers van GTST in het verkeerde keelgat.

De acteur is dan ook door producent EndemolShine op non-actief gezet, laat een woordvoerder weten.

Advertentie

Knuffelen

Ferry raakte deze week in opspraak vanwege zijn uitspraken over het coronavirus in het YouTube-programma KEURantaine. Zo vertelde hij dat hij helemaal klaar is met alle getroffen maatregelen en bekende dat hij de richtlijnen van het RIVM ietwat aan zijn laars lapt. Ook gaf hij toe dat hij, ondanks de maatregelen en het hoge aantal besmettingen, zelf niet bang is voor het virus. “Ik heb al 8 weken lang met iedereen geknuffeld”, onthulde hij.

Verantwoordelijkheid

Heel slim was het niet om dat te zeggen, want Ferry is nu door GTST op non-actief gezet. EndemolShine vindt dat Doedens ook verantwoordelijkheid heeft naar zijn collega’s. “Uiteraard hebben wij Ferry Doedens direct aangesproken op zijn gedrag. Van iedereen die bij ons werkt verlangen en verwachten wij dat zij zich aan de protocollen houden en dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van alle collega’s”, laat producent EndemolShine weten aan RTL Boulevard.

2 weken

De producent heeft dit weekend noodgedwongen moeten beslissen dat Ferry minimaal 2 weken niet kan deelnemen aan de repetities en buitenopnames van GTST. Ferry belooft zich strikt te houden aan de richtlijnen van de RIVM, zodat hij snel weer terug kan naar Meerdijk.

Libelle’s Coks: “Ik keek een week geen GTST om te zien of ik het nog zou snappen”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Telegraaf, Showbizz Network. Beeld: Brunopress