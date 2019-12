De populaire soap Goede tijden, slechte tijden is op zoek naar figuranten. Het gaat om figuranten die in café de Koning aan de bar of aan een tafeltje willen zitten.

Iedereen die ouder is dan 16 jaar mag zich opgeven. Je moet alleen wel even in een reactie laten weten waarom, en met wie je dit zou willen doen.

Unieke kans

In een video vertelt actrice Bertrie Wierenga over deze unieke kans om in Goede tijden te verschijnen én een kijkje op de set te nemen. Ga jij meedoen? Houd er dan wel rekening mee dat je beschikbaar moet zijn op donderdag 12 december van 15:30 uur tot 19:00 uur.

Altijd al eens willen figureren in café De Koning of op de set van #GTST? Dan is dit je kans! 🤩 Bertrie legt uit hoe je mee kunt doen 👇 Belangrijke informatie ❗

– Jullie zijn 16 jaar of ouder

– Jullie zijn beschikbaar op 12 december van 15:30 – 19:00 pic.twitter.com/a4BMD0sQIs — GTST (@gtst) December 2, 2019

Bron: Televizier. Beeld: RTL/ANP