Leuk nieuws voor de kijkers: na de zomer extra veel GTST

Krijg jij als trouwe kijker van GTST maar geen genoeg van de soap? Dan is het waarschijnlijk wel even afkicken in de zomerperiode. Maar na de zomerstop maakt de serie alles goed, want dan kun je namelijk weer via Instagram een nieuwe verhaallijn volgen.

Eerder kon je al Valentijns Vlucht kijken via Instagram Stories. Nu gaat het om het verhaal genaamd Hartsvriendinnen?

GTST op Instagram

Het nieuwe Instagram-verhaal draait om Nina en Puck. Puck Odolphy (Annefleur van den Berg) duikt opeens op in het leven van Nina Sanders (Marly van der Velden). Het liefst wil Puck ook een leven leiden zoals Nina, ze doet er dan ook alles aan om indruk op haar te maken

Extra veel GTST na de zomer

Je kunt het verhaal vanaf 12 augustus kijken via het Instagramaccount van Goede tijden, slechte tijden. Het verhaal zal 3 weken duren.

Op vrijdag 5 juli is de laatste GTST-aflevering van dit seizoen te zien bij RTL 4.

Bron: GTST.nl. Beeld:ANP