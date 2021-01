Dít is de nieuwe liefde van voormalig GTST-actrice Melissa Drost

Nadat haar man in 2012 overleed, zocht Anja Jansen (64 en doktersassistente in een ziekenhuis) gezelschap op een internationale datingsite. Ze werd de dupe van datingfraude en raakte duizenden euro’s armer: “Op de foto zag hij eruit als John Travolta, in werkelijkheid was hij een Nigeriaanse oplichter.”

“In 2014 ben ik opgelicht. Ik ben een illusie rijker en duizenden euro’s armer. Iedereen denkt altijd: ‘mij overkomt dat niet’. Maar ik geloof niet dat je dit zo stellig kunt beweren. Datingfraudeurs, meestal georganiseerde clubjes van sluwe jonge mannen uit Afrika, gaan heel geraffineerd te werk. Voordat je er erg in hebt, trap je in hun zorgvuldig opgebouwde schijnwereld. Als je op dat moment wat zwakker in je schoenen staat, ben je daar extra vatbaar voor, daar selecteren ze op.

Mijn man was twee jaar overleden toen ik mij aanmeldde op een internationale datingsite. Alleen maakte ik de kapitale fout door in mijn profieltekst te vermelden dat ik weduwe ben. Daardoor wisten ze dat er grotere kans was dat ik ontvankelijk zou zijn voor mooie praatjes. Ik kwam in contact met ene Ben Watson, zogenaamd een ingenieur uit Londen die aan grote internationale bouwprojecten werkte en veel reisde, o.a. naar Nigeria.

Op de foto’s zag ik een knappe man die iets weg had van John Travolta, poserend op een berg. Een vriendelijke kop had hij. Hij stuurde een berichtje en al gauw ontstond er een gezellige correspondentie. Hij zei dat hij me graag wilde ontmoeten als hij weer in Londen was. ‘Leuk’, dacht ik, ‘waarom niet?!’ en we schakelden over op WhatAapp. Vanaf dat moment volgde een eindeloze berichtenstroom die ’s ochtends begon en tot diep in de nacht doorging. Ik genoot ervan. Hij betoverde me met zijn mooie woorden en gedichtjes, hij was attent en overlaadde me met complimentjes. Ik had het gevoel dat hij er voor mij was als ik hem nodig had.

Geld overmaken

Dus toen hij zei dat hij mij nodig had, was ik alleen maar blij dat ik kon helpen. Hij vertelde dat hij ergens in de middle of nowhere was, zonder pinautomaat, waardoor hij niet even iets te eten kon halen. Of ik een klein bedrag wilde overmaken. Het was de eerste keer dat hij om geld vroeg, ik zocht er niks achter. Dit kon iedereen gebeuren. Al gauw kwamen er meer verzoekjes, telkens aangekleed met steeds onwaarschijnlijkere verhalen, terwijl de bedragen steeds groter werden.

Uiteindelijk liepen die bedragen op tot in de duizenden euro’s. En toch wist hij het zo te brengen dat ik hem iedere keer geloofde. Zo moest ik een hotel betalen omdat hij was beroofd en anders het hotel werd uitgezet. En er was die keer dat hij in het ziekenhuis lag en direct de ziekenhuisrekening moest voldoen omdat ze hem anders niet zouden laten gaan. Of ik dat even wilde voorschieten. En geen zorgen, ik zou alles dubbel terugkrijgen.

Losgeld

Het laatste bedrag dat ik overmaakte was € 1500,- voor een vliegticket naar Nederland. ‘Ben’ had doorgegeven hoe laat hij zou landen, dus diezelfde avond reed ik met mijn dochter naar het vliegveld om hem op te halen. We checkten alle vluchten uit Nigeria, maar ‘Ben’ was nergens te bekennen. Het was middenin de nacht toen we onverrichter zake naar huis terugreden en ik voelde dat er iets niet klopte. Ik belde ‘Ben’ om te vragen wat er mis was gegaan en hij verzandde in een warrig verhaal over een ontvoering bij het vliegveld en dat hij was meegenomen naar een booreiland waar hij gevangen werd gehouden. Absurd natuurlijk.

Hij vroeg nog of ik losgeld wilde overmaken zodat hij alsnog naar Nederland kon komen, maar ditmaal geloofde ik hem niet meer. In plaats daarvan besloot ik om het vliegveld in Lagos te bellen en zijn verhaal te checken. Ik kreeg een vriendelijke dame aan de telefoon die in gebrekkig Engels uitlegde dat een ontvoering helemaal niet mogelijk was omdat het vliegveld goed beveiligd is. ‘Onmiddellijk stoppen met deze man, u wordt beduveld’, adviseerde ze.

Praatjes

In een keer was alles helder en de betovering verbroken. Ik stond weer met beide benen op de grond. Lange tijd ben ik van slag geweest, maar ook verdrietig en boos. Hoe kon iemand zo slecht zijn en misbruik maken van andermans vertrouwen? En ook, hoe had ik het zo ver kunnen laten komen? Hoe kon ik zo stom zijn om erin te trappen? Ik bedoel, ik had dat geld geërfd toen mijn schoonvader overleed en ik had het zelf ook hard nodig. Zelfs mijn dochter had me gewaarschuwd: ‘mam, stop er toch mee! Het is niet echt, ze gebruiken je’. Maar ook haar waarschuwingen sloeg ik in de wind, zo graag wilde ik die mooie praatjes geloven.

Misbruik

Er is een tijd geweest dat ik me schaamde voor wat er is gebeurd, maar dat is voorbij. Er is op een heel geraffineerde manier misbruik van mij gemaakt in een periode waarin ik zwak was. Ik ben niet degene die zich moet schamen, nee, de dader moet zich schamen. Overigens denkt men vaak – ten onrechte – dat alleen vrouwen slachtoffers zijn van datingfraude. Zelfs Peter R. De Vries sprak een keer in RTL Boulevard over ‘domme vrouwen die geld overmaken naar datingfraudeurs’.

Die uitspraak stoorde me, want juist hij, een misdaadverslaggever, zou moeten weten dat het om een gehaaide vorm van semi-georganiseerde misdaad gaat en dat er ook genoeg mannen zijn die trappen in een door datingfraudeurs gecreëerde schijnwereld. Een andere misvatting die ik uit de wereld wil helpen, is dat de slachtoffers ‘dom’ zijn, zoals Peter R. De Vries beweert. Je moet je voorstellen dat er een lang en gewiekst voortraject aan vooraf gaat voordat de geld-overmaak-vraag komt. De fraudeurs zijn geen amateurs maar professionele criminelen.

Datingsite

Gelukkig ben ik mijn geloof in de liefde niet verloren; ik ben al vijf jaar heel gelukkig met mijn huidige partner. Hoe ik hem heb ontmoet? Via een datingsite, haha. Maar dit keer heb ik het heel voorzichtig aangepakt; ik heb mijn lesje wel geleerd en dat lesje wil ik hier graag delen: trap niet in mooie plaatjes en praatjes, doe onderzoek en maak onder geen beding geld over!”

Tekst: Paulijn van der Pot, beeld: eigen beeld.