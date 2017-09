GTST gaat in het nieuwe seizoen voor een heel naakte scène (met sushi)

Er staat ons een stomende scène te wachten in 1 van de nieuwe afleveringen van GTST! Kimberly Sanders (Britt Scholte) wil haar vriendje Rover Dekker (Buddy Vedder) op een wel heel speciale manier verrassen…

Ze doet dit door vrijwel naakt op hem te wachten, terwijl er sushi op haar lichaam ligt!

Waar blijf je, schat

De 2 zouden samen gaan lunchen en dus ligt Kimberley vol smart op hem te wachten, in een nogal ongemakkelijke houding. Maar dan gaat het mis, het lijkt erop dat Kimberly alle moeite voor niets heeft gedaan…

Vandaag begint de lange weg naar morgen

De eerste aflevering van GTST was op 1 oktober in 1990. Afgelopen juli waren er dus al 27 seizoenen en 5625 afleveringen gemaakt. Laura Selmhorst, gespeeld door Jette van der Meij, is eigenlijk het enige personage dat nooit uit de serie is verdwenen. Ze had wel tussenpauzes waarin ze amper te zien was, maar keerde in elk seizoen zéker terug.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: ANP