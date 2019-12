'GTST' introduceert compleet nieuw gezin mét Johnny Kraaijkamp jr.

Leuk nieuws voor GTST-fans: er komt binnenkort een compleet nieuw gezin in Meerdijk wonen. Dit is zojuist bekendgemaakt bij de perspresentatie, waar Libelle TV bij is.

Maak kennis met de familie Verduyn. En één van die gezinsleden, is heel bekend.

Johnny Kraaijkamp jr.

Niemand minder dan Johnny Kraaijkamp jr. heeft een rolletje in de soap bemachtigd. Hij is familie van Julian (Cas Jansen). En niet alleen zij, maar ook 3 tieners, Julians vrouw én hond Dolly komen GTST verrijken. GTST heeft de eerste beelden van het gezin al gedeeld:

Meer puberende kinderen en rommeligere huizen

Verder beloven de makers meer puberende kinderen en rommeligere huizen. Vást om laagdrempeliger te worden voor de kijker. Er was namelijk kritiek op het decadente leven dat enkele personages leven (ahum, Ludo), waardoor kijkers zich moeilijker met hen kunnen identificeren.

Beeld: RTL