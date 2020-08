De opnames van Goede Tijden, Slechte Tijden zijn alweer een poosje in volle gang. Toch gaan de draaidagen wegens het heersende coronavirus wel even anders dan anders, onthullen GTST-sterren Marly van der Velden en Caroline De Bruijn.

Ze vertellen openhartig hoe ze werken gedurende de coronacrisis hebben ervaren.

Maandag kunnen fans van de welbekende soapserie weer genieten van hun dagelijkse portie drama, liefde en gezelligheid uit Meerdijk, want dan is de zomerstop van GTST voorbij. En dat is ditmaal éxtra bijzonder, gezien de opnames van de serie nog nooit zo lang hebben stilgelegen als dit jaar het geval was wegens het coronavirus.

Opnames

“GTST is een voortdenderende trein en ineens trekt er iemand aan de noodrem”, vertelt Caroline over de periode aan RTL Boulevard. “Net als veel andere mensen dachten we in het begin dat het hooguit een paar weken zou duren, maar dat werd uiteindelijk zo’n drie maanden.”

Maatregelen

Met allerlei maatregelen en aanpassingen werden de opnames van Neerlands langslopende soapserie uiteindelijk hervat. De maatregelen? Voldoende afstand houden en thuisblijven bij klachten. De visagisten werken met mondkapjes en handschoenen en iedereen heeft tijdelijk een eigen kleedkamer. Ook wordt de kleding van de acteurs een dag voor de opnames gelucht, om zo het besmettingsgevaar te verkleinen.

Niet getest

Toch worden de acteurs niet veel getest op het virus. “Omdat de opnames het hele jaar doorgaan en we dan continu getest zouden moeten worden. Uiteraard krijgen we wel een test als we klachten hebben en blijven we dan thuis”, verklaart Marly van der Velden. En intieme scènes? Die hoeven fans even niet te verwachten “Een scène houdt eerder op dan normaal, of we doen net alsof we net intiem zijn geweest en komen bijvoorbeeld ontkleed de trap af gelopen”, legt de 32-jarige actrice uit.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress