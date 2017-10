GTST-acteur Oscar Aerts moet opnieuw worden geopereerd aan zijn tumor

Droevig nieuws voor GTST-acteur Oscar Aearts (27).

Eerder werd al bekend dat hij het Syndroom van Cushing heeft, wat inhoudt dat hij een goedaardige tumor op zijn hypofyse (een klier midden in het hoofd; ook wel een hersenklier genoemd) had zitten. Hierdoor werd zijn hormoonhuishouding in de war geschud en kwam hij veel kilo’s aan.

Terug naar het ziekenhuis

Hij werd aan de aandoening geholpen, maar nu blijkt dat hij opnieuw onder het mes moet. Niet alles is goed weggehaald, zo laat Oscar weten in een open interview met Viva. “Ik voel me nu op zich hartstikke goed, alleen bleek laatst dat er toch nog een stukje van de tumor is achtergebleven. En ook dat moet operatief verwijderd worden. Dat was wel weer even een klap.”

Hard

Toch houdt hij zich sterk: “Ik schrok eerst heel erg en werd best emotioneel, maar daarna dachten mijn vriendin en ik ook: hup, we gaan er vol tegenaan. Het is goed te behandelen en niet kwaadaardig, dus dat is positief.” Oscar baalt er wel van dat zijn werk weer eventjes stil komt te liggen. “Ik weet gewoon dat er producenten zijn die denken: hmm, we wachten wel even met Oscar. We gaan wel voor die acteur die geen tumor in zijn kop heeft. Wat dat betreft is het een harde wereld.”

