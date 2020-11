‘GTST’-liefhebbers opgelet: déze oude bekende keert voor even terug

Het is de laatste tijd een komen en gaan van acteurs en actrices in Goede tijden, slechte tijden, maar de nieuwste toevoeging zal het hart van veel trouwe GTST-fans sneller doen kloppen: niemand minder dan acteur Bas Muijs (44) keert voor even terug in Meerdijk.

Bas Muijs speelde jarenlang de rol van Stefano Sanders in de soap, maar werkt inmiddels als presentator van het Radio West-programma Muijs in de morgen. Hij kon het echter niet laten om zijn gezicht weer even te laten zien in Meerdijk.

Herdenking van Ludo Sanders

Stefano zal namelijk een bezoekje brengen aan de herdenking van zijn vader, Ludo Sanders. Ludo is na een gevecht met zijn kleinzoon Valentijn overboord geslagen op zee en sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. Dochter Nina gelooft niet dat haar vader nog in leven kan zijn en besluit daarom een herdenking voor hem te organiseren. En het kan natuurlijk niet anders dan dat Stefano zijn gezicht hier even laat zien.