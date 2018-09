GTST-ster Robin Martens deelt eerlijke bikinifoto en krijgt déze reacties

Robin Martens (26) speelde maar liefst zeven jaar lang de rol van Rikkie de Jong in Goede Tijden Slechte Tijden.

Nu is er wat meer tijd voor vakantie, nu ze niet langer in de soap speelt. Ze is op vakantie in Griekenland en trakteert haar fans op een eerlijke bikinifoto.

De reacties zijn veelal positief. ‘Wat ben je toch een mooie vrouw’, zegt iemand. Een ander zegt zelfs: ‘Het water verbleekt door jouw schoonheid’. Een enkeling laat een kritische reactie achter. Zo zegt iemand onder haar foto: ‘Lekker veel vlees’. Nou Robin, de bikini staat je wat ons betreft fantastisch en je bent een ontzettend leuke meid.

Robin was op 4-jarige leeftijd ernstig ziek: toen werd er bij haar leukemie vastgesteld. Pas toen zij 11 jaar was werd zij als genezen verklaard.

Dit bericht bekijken op Instagram Be a Mermaid 🧜🏽♀️ Een bericht gedeeld door Robin Martens (@robinmartensofficial) op 13 Sep 2018 om 1:06 (PDT)

Ook laat ze zichzelf in een badpak zien:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram