Deze oude bekende soapie verschijnt vanavond in 'GTST'

Het is een komen en gaan van personages in GTST de afgelopen tijd. Vanavond is er alweer een nieuw gezicht te zien in Meerdijk.

Alhoewel, nieuw? Vroegere Onderweg naar morgen-kijkers zullen hem vast herkennen: het is acteur Jop de Vries (weet je nog, Victor Couwenberg?).

Het huwelijk van Linda en Anton redden

Eerder maakten we al bekend dat Jop een rol in GTST bemachtigd heeft. Maar over zijn personage was verder nog niks bekend, tot nu. Hij speelt therapeut Rob Bekkers, die Linda en Anton gaat helpen met hun relatieproblemen. Kan hij hun huwelijk nog redden? Nou, dat is nog maar de vraag, verklapt Jop…

Onder de indruk

Anton is natuurlijk smoorverliefd op Shanti (Bertrie Wierenga) die onlangs haar intrede in de serie heeft gedaan. En Linda lijkt ook wel een beetje klaar te zijn met haar man die in een midlifecrisis lijkt te verkeren. “Ik kan je verklappen: Linda is nogal van Rob onder de indruk”, aldus Jop in onderstaand filmpje van RTL Boulevard:

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP