Helaas: plannen voor 'GTST'-spin-off afgeblazen door RTL

Na deze week stopt de hitsoap Goede tijden, slechte tijden, om pas na de zomer weer op de buis te verschijnen. Nu is naar buiten gekomen dat er plannen waren voor een spin-off voor komende periode, maar deze zijn afgeblazen door RTL.

RTL-directeur Peter van der Vorst lichtte de plannen voor de spin-off en de keuze om die niet door te laten gaan deze week toe in de Volkskrant.

Advertentie

Noodplan

De makers bedachten de spin-off als noodplan, om tijdens de coronacrisis toch te kunnen blijven uitzenden. Door de crisis moesten de reguliere opnames stoppen, omdat dit met de coronamaatregelen niet te doen is. 1,5 meter afstand houden tussen de acteurs en de mensen op de set, dat zou niet werken.

Losse verhalen

Creatief producent Rohan Gottschalk ontwikkelde een plan voor een spin-off, een plan dat al sinds begin april klaar lag. In de spin-off zouden losse verhalen rondom de bestaande personages te zien zijn. Deze scènes zouden met maximaal 2 personen per keer gedraaid worden en dit kon op veilige afstand. Helemaal coronaproof, dus.

Afgeschoten

Toch zag Peter van der Vorst dit niet zitten, hij blies het af. “We zagen het alternatief niet zitten. Het zou afbreuk doen aan de opbouwfase van Goede tijden, waaraan zo hard is gewerkt”, vertelt hij.

Kwaliteit

Het doel van Peter van der Vorst is om de serie van hogere kwaliteit te maken en hij vindt dat dat goed lukt: “De gebeurtenissen in Meerdijk zijn minder bizar en de cast is beter in balans. Ik ben vooral tevreden met de Verduyns: een gewoon gezin in een flatje, met – jawel – de keukentafel die ik graag wilde zien.”

Om déze reden moest Bruni Heinke ‘GTST’ verlaten:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mediacourant. Beeld: RTL