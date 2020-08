‘GTST’ begint vanavond weer: dit zijn de twee nieuwe gezichten in Meerdijk

Vanavond is het zover: het nieuwe seizoen van GTST gaat weer van start. Eindelijk komen we erachter hoe het met Valentijn is. En leeft Amelie nog?

Zoals altijd had de soap ook dit jaar weer een spannende zomercliffhanger. Richard (Edwin Jonker) liet Amelie (Bo Maerten) aanrijden als wraakactie. Hij probeert het ‘ongeluk’ in de schoenen van Ludo’s (Erik Vogel) kleinzoon Valentijn (Vincent Visser) te schuiven.

En of dat nog niet genoeg is, wordt Valentijn gedrogeerd. Hij wordt wakker op een industrieterrein maar heeft geen idee waar hij is. Ondertussen heeft Amir (Alkan Çöklü) zijn voicemail beluisterd en komt hij er tot zijn grote schrik achter dat Amelie is aangereden door haar achtervolger.

De vraag is dus hoe het nu met Valentijn en Amelie is. En wat dus heel opvallend is, is dat juist deze twee personen op de nieuwe castfoto ontbreken. Wat betekent dit? We moesten even geduld hebben, maar vanavond gaat het verhaal eindelijk weer verder.

Nieuwe acteurs

En komend seizoen krijgt Meerdijk weer twee nieuwe inwoners. Hassan Slaby speelt de rol van Marwan El Amrani, de broer van Ilyas. Daarnaast zal Christine van Stralen de cast van GTST gaan versterken. Zij speelt het personage van Judith Schoof. Zij meldt zich als nieuwe patiënt in de kliniek van Anton (Joep Sertons). Beide personages zullen vanaf halverwege september te zien zijn. We zijn benieuwd naar de verhaallijnen. Ze zullen vast niet zonder zorgen en problemen komen, want in Meerdijk is niets wat het lijkt.

Billy

Ook zal de ijskoude zakenvrouw Billy de Palma (Lone van Roosendaal) terugkeren. Richard is vastbesloten de familie Sanders te laten bloeden en daar heeft hij de hulp van Billy hard bij nodig. Wanneer Billy weer in Meerdijk te zien is, is nog niet bekend.

Het nieuwe seizoen van GTST begint maandag 31 augustus om 20.00 uur op RTL 4.

Bron: RTL Boulevard, Televizier. Beeld: RTL | Geert de Lange